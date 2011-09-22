〔欧洲企业〕苦苦挣扎的萨博赢得喘息之机,将重组并推成本削减计划

港报社评：中港关系陷低谷，参选人须提解套--明报2月7日
特首参选人陆续交代政纲，土地房屋政策、政改和《基本法》23条立法等议题备受关注，惟如何理顺中央香港关系，却鲜有详细讨论。近期民调显示的特首参选人民望走势，已充分反映「中央因素」如何影响民意，部分市民对中央的逆反心态相当明显，然而在「一国两制」下，特首注定同时要向香港730万市民和中央负责，如何调和双方的观点和考虑，是特首职责所在。特首参选人须就理顺中央香港关系，带领和鼓励社会各界思考讨论，寻求改善之法。
路透阿姆斯特丹/瑞典特罗尔海坦9月21日电---
苦苦挣扎的汽车制造商--萨博SWAN.AS周三推出成本削减计划来确保生存,此前法院批准其破产保护请求,同时该公司等待来自中国的长期投资以度过难关.
已有60年历史的萨博4月现金枯竭;就在一年前,该公司在荷兰集团Spyker(现名为Swedish Automobile SWAN.AS)的帮助下,才逃脱了被前东家通用汽车(GM.N)关闭的厄运.
过去六个月,萨博只生产了少量汽车,而且在上周濒临破产,当时被拖欠工资和货款的工人及供应商要求法院宣告萨博破产.这些工人和供应商被拖欠的款项逾1.5亿欧元(约合2.06亿美元).
但是,Swedish Automobile股价周三飙涨30%,此前法院批准萨博的破产保护请求,促使其宣布一项成本削减计划.
该公司发言人称,目前尚不清楚萨博将裁减多少工作岗位,也不清楚其节省目标,重组计划将聚焦于理顺生产活动、缩短交货期和简化组织结构.
萨博希望破产保护能使其支撑下去,直到中国政府批准浙江青年莲花汽车公司和汽车经销商庞大(601258.SS)的2.45亿欧元(约合3.36亿美元)投资案.该公司预计将在11月获得批准.(完)
--编译 许娜;审校 王兴亚
特首参选人陆续交代政纲，土地房屋政策、政改和《基本法》23条立法等议题备受关注，惟如何理顺中央香港关系，却鲜有详细讨论。近期民调显示的特首参选人民望走势，已充分反映「中央因素」如何影响民意，部分市民对中央的逆反心态相当明显，然而在「一国两制」下，特首注定同时要向香港730万市民和中央负责，如何调和双方的观点和考虑，是特首职责所在。特首参选人须就理顺中央香港关系，带领和鼓励社会各界思考讨论，寻求改善之法。
内地收水，对冲美股亢奋的冲动。恒指 昨收报23,348，升1%；国指 收报9,840，升1.6%，大市成交额694亿港元。
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