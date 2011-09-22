《专题新闻快速浏览》--FED宣布"卖短债买长债",警告经济面临严重风险***

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美国联邦储备理事会周三采取行动,试图压低长期借款成本和支撑楼市,应对其所称美国经

济面临的严重风险.联储表示,将推出一项新的4,000亿美元计划,通过卖出较短年期债券和买

入较长年期债券,令较长期证券在其2.85万亿(兆)美元资产负债表中占据更大比重.

联储还将到期抵押贷款支撑证券(MBS)和机构债回笼资金再投入抵押贷款市场.此举印证了

美国房屋市场的疲弱程度.

金融市场对美联储的行动反应不一.美股显然被联储的悲观展望吓倒,大幅下挫,标准普尔

500指数收低近3%.美国长期公债价格上涨,推低收益率(殖利率)--显示这些举措比部分投资

者预期的激进.指标美国10年期公债收益率一度低见1.856%的逾60年最低位.

亚洲市场开盘後,股市随美股下跌,联储的悲观论调令投资人大为吃惊.美元则上涨,因市场

预期美国短期利率料上升.

--------------------------------主要消息----------------------------------------

《美国FED焦点》FED警告经济面临严重风险,推出新的经济刺激举措 [ID:nCN1980359]

〔美国FED〕美联储推出4,000亿美元刺激举措,加大力度扶助经济 [ID:nCN8491855]

〔美国FED〕美联储9月20-21日议息会议後发布的声明摘要 [ID:nCN1980273]

《即时观点》美联储宣布4,000亿美元刺激措施,延长所持证券平均年期 [ID:nCN1980245]

《美债周四展望》美联储推出新举措,收益率曲线趋平程度存争议 [ID:nCN1980533]

〔路透调查〕美联储卖短债买长债操作明显提振美国经济的机率为15% [ID:nCN1980573]

〔香港金融〕金管局称暂未见大量资金流入或流出香港,料市场波动持续 [ID:nCH0079797]

〔韩元汇率〕韩国企划财政部长官要求密切监视汇市波动--消息人士 [ID:nCN1980777]

--------------------------------市场反应----------------------------------------

〔亚洲股市〕MSCI除日本外亚太股指跌4%,至14个月低位 [ID:nCN1981253]

〔美国股市〕三大股指均收低逾2%,联储政策声明称经济面临巨大风险 [ID:nCN1980309]

〔日本股市〕开盘跌逾1%,因美联储称经济面临严重下档风险 [ID:nCN1980693]

〔香港股市〕开盘挫跌近3%,数家中国大型股领跌 [ID:nCH0079777]

〔中国股市〕沪综指开盘下跌,此前美联储警告美国经济面临严重风险 [ID:nCN1980897]

〔台湾股市〕盘初扩大跌幅至2%以上,此前美联储对美经济发出警告 [ID:nCT0402548]

〔澳洲股市〕跌破4,000点心理关口,美联储警告打击投资者信心 [ID:nCN1980705]

〔韩国股市〕盘初跌逾2%,受美联储对美国经济评论及美股大跌打压 [ID:nCN1980675]

〔金砖国家〕9月21日股汇市收盘纵览 [ID:nCN1980335]

〔纽约汇市〕美元兑欧元和日圆走强,因美联储准备实施卖短债买长债操作[ID:nCN1980487]

〔东京汇市〕美元升至七个月新高,此前FED祭出卖短债买长债政策 [ID:nCT0402540]

《IFR短评》美元兑日圆以外亚币上涨力道略减,因欧元和澳元兑美元走升 [ID:nCN1981165]

〔韩国汇市〕韩元/美元跌至一年低点,韩国政府要求紧密监控汇市波动 [ID:nCN1981059]

〔台湾汇市〕台币兑美元早盘创八个半月新低,美联储警告经济下行风险 [ID:nCT0402574]

《外汇动态》美元/日圆扩大涨幅,此前触发美元止损买单 [ID:nCN1981089]

《外汇动态》一个月期美元/印尼卢比NDF跳涨至两年高位 [ID:nCT0402666]

《外汇动态》新加坡及韩国被发现卖出美元以抑制本币跌势--交易商 [ID:nCT0402586]

〔美国债市〕长期公债价格飙升,受美联储新的买入计划提振 [ID:nCN1980299]

〔日本债市〕公债价格上涨,收益率曲线趋平 [ID:nCT0402676]

〔美国债市〕较低票息MBS利差收窄,美联储宣布再投资MBS [ID:nCN8492075]

〔美国债市〕美联储宣布卖短债买长债行动後机构债利差表现不一 [ID:nCN8492035]

〔美国债市〕近期ABS交易显示出消费信贷质量改善--德意志银行报告 [ID:nCN1980279]

〔货币市场〕LIBOR微升,但两项指标暗示未来融资难度下降 [ID:nCN1980381]

〔国际油市〕布兰特原油期货跌逾1美元,因经济前景黯淡 [ID:nCN1980903]

〔全球金市〕美国期金和期银下挫,因美联储决定令人失望且美元走坚 [ID:nCN1981177]

〔金属期市〕LME期铜跌至10个月低位,因美联储对经济示警打击信心 [ID:nCT0402650]

〔芝加哥期市〕谷物期货下跌,此前美联储警告经济面临严重风险 [ID:nCN1980637]

------------------------------相关报导/评论-------------------------------------

美国短期利率期货交易员仍预计,美联储最早也要等到2013年末才会加息 [ID:nCN1981259]

美共和党领袖担心宽松货币政策损及美国经济,吁FED避免进一步干预 [ID:nCT0402552]

〔专栏节选〕货币战争悄悄开打,面对全球"无利多时代" [ID:nCT0402032]

-------------------------------其它消息----------------------------------------

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