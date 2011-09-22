《热点透视》欧洲央行必须为银行业融资困境开出长期根治药方

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neil Unmack; 编译 艾茂林

路透伦敦9月20日电---欧洲银行业正在遭受两方面的融资危机,但只有一方面正在得到解决.欧洲央行(ECB)正透过向市场挹注低息短期资金的方式来缓解货币市场的紧张,但陷入困境的长期债券市场也同样应该得到解救.

欧元区主权债危机已给欧洲银行业偿债能力投下阴影.银行债利差处于纪录高位:Markit iTraxx银行优先债互换指数比2008年雷曼兄弟倒闭後那场危机期间还高出大概130个基点.据法国兴业银行称,从7月初以来欧洲银行业就没有售出过公开发行的优先无担保债券.如果不能恰当重启市场,欧洲银行业者就很难以可负担的成本筹得摩根士丹利认为未来三年所需要的1.7万亿(兆)欧元资金.这或迫使他们出售资产和限制放贷,从而进一步束缚经济增长.

各家政府可以插手进来,注入资本或是为银行债作担保.但是,这样做可能加剧银行业和受困主权国之间的恶性循环.欧洲救援基金可以用来帮助银行,但作此改变之前,政府首先需要经历议会批准这一冗长的过程.

这样一来,重任就落在欧央行肩上.央行已经向银行业提供最长六个月的无限量流动性,并很有可能设立较长期操作工具.2009年时,欧央行曾向银行业提供一年期资金.这一幕或许会重新上演,资金期限甚至可以延长至三年.

这种办法的风险在于,差银行可能因此获得支持,所以利用这一工具的任何银行都必须通过压力测试,确保资本金充足.即便如此,还存在强势银行过多占用廉价资金之虞.不过,欧央行可以对单家银行的借款额作出限定,并设立较高但仍可负担得起的利率.随着时间推移,甚至可以在主权和银行信用违约互换利差缩小时调高利率,鼓励银行提前还贷.

虽说从欧央行那里取得融资未必一定有助于银行发行无担保债券,不过,设立较长期工具可以提振信心,帮助其他投资者打消疑虑,并减轻银行的减债压力.刻不容缓,欧央行应尽快行动.(完)