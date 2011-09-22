〔中国债市动态〕中长期国债收益率明显下跌,受美联储新买债计划推动

路透北京9月22日电---中国银行间债市周四现券收益率有所走跌,中长期国债收益率跌幅尤为明显,因美联储称经济面临严重风险和推出新的公债购买计划,增添了境内外资行看多中长期国债情绪.

"今天中长期国债买盘比较多,5、7、10年的国债收益率下降有5个基点左右."北京一银行交易员还称,"短券方面,还是新上市和上市不久的短融交投比较活跃,买盘多一些."

剩馀期限近10年的11附息国债19券加权收益率tCN110019=CFXS为4.0414%,较上一日4.09%下跌近5个基点(bp).

该交易员并称,中长期国债买盘主要来自于外资银行,这可能源于美联储对经济的悲观论调及宣布新的公债购买计划.

美国长期公债价格周三飙升,10年期公债收益率触及逾60年最低位,此前美国联邦储备理事会(FED,美联储)表示将推出新的4,000亿美元公债购买计划.[D:nN1980299]

美联储称,该计划为通过卖出较短年期债券,买入较长年期债券令较长期证券在其2.85万亿美元资产负债表中占据较大比重.[ID:nCN8491855]

中国银行间市场周四早盘隔夜及七天等主要回购品种加权利率下行在20个基点(bp)左右,因目前资金供给较为充裕.不过下周中国水电大盘新股首次公开发行(IPO)在即,加之随後就是季末,机构对未来资金面预期仍较谨慎.[ID:nCN1981363](完)