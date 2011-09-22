强台风横扫日本,核电站并无大碍

港报财经评论：A股节后好气色，金鸡一鸣内险升--信报2月7日
人民银行在春节前一周上调了MLF利率，在节后第一天又上调了OMO和SLF利率，虽然存贷款基准利率未变，但有分析认为政策利率上调，实际上已算是加息。不过，货币政策收紧似乎未有打击A股，反而有资金密密买定持有A股的中资保险股，而且「沪港通」北向资金大幅增加。春节后A股或迎来一次小阳春，资金因而率先扫入保险股。
(本文由路透中文网编译提供)
路透东京9月22日电---日本放送协会（NHK）称，强台风“洛克”（Roke）登陆日本，狂风暴雨造成六死六伤，但未对福岛核电站造成重大影响。
台风“洛克”周二迫使名古屋逾百万人疏散，并在周三从东京过境，导致东京及周边轻轨停运，数以百万计乘客出行受阻。
东京电力公司(9501.T)称，一些监测仪器出现故障，但台风并未造成放射性水入海，公司仍在进行最後检测。
福岛核电站储存了用于冷却反应堆的大量放射性水。
台风“洛克”于周四当地时间上午8点（2300 GMT）离开日本北海道，并已经减弱为热带风暴，继续以70公里时速向东北方向移动。
这是日本本月第二次遭台风袭击。此前，台风“塔拉斯”（Talas）袭击日本西部，造成约百人死亡或失踪。日本每年都会遭遇大约两次到四次台风登陆。（完）
--编译：黎黎 发稿：王凤昌
人民银行在春节前一周上调了MLF利率，在节后第一天又上调了OMO和SLF利率，虽然存贷款基准利率未变，但有分析认为政策利率上调，实际上已算是加息。不过，货币政策收紧似乎未有打击A股，反而有资金密密买定持有A股的中资保险股，而且「沪港通」北向资金大幅增加。春节后A股或迎来一次小阳春，资金因而率先扫入保险股。
路透台北2月7日 - 台湾央行周二表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期2,377.5亿台币。
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