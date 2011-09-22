《中国公开市场分析》连十周净投放近四千亿,下周料仍投放为市场解围

* 连续十周净投放达3,990亿元,本周净投放480亿元

* 大盘股发行等因素来袭,下周料继续投放资金为市场解渴

* 外汇占款对基础货币投放贡献不断,且节後市场到期量可观

* 预计国庆後央票发行可能放量,并有望重现净回笼

* 公开市场担当平衡流动性重任,因外部经济不稳时紧缩政策短时难出

路透上海9月22日电--中国央行公开市场连续十周净投放,累计达3,990亿元人民币,本周净投放480亿元.存准率居高不下,市场本就积弱难行,而季末、十一长假及大盘新股发行等诸多因素下周接踵来袭,央行未雨绸缪本周继续净投放资金.

市场人士认为,为应对下周资金面的周期性紧张局面,公开市场料仍净投放.不过8月外汇占款显示这一渠道仍在源源不断的向市场输送流动性,且国庆节後公开市场到期量非常可观,预计节後央票等发行将可能放量,并有望重现净回笼局面.

"公开市场方面,央行一直很小心,近期大量都是七天(期正回购)在滚动,一方面顾忌到季末,一方面还有十一长假",上海一资产管理公司债券研究员指出.

他认为,季度末金融机构揽存大战遭遇国庆七天长假的备付压力,还有大盘新股IPO(首次公开发行)等因素,将使得流动性十分紧张,下周公开市场势必将净投放资金为市场解围.

本地媒体稍早报导,9月上半月工行(1398.HK)(601398.SS)等四大国有商业银行存款较8月减少约4,200亿元人民币,存款缺口严重影响贷款,同期上述银行贷款增量仅870亿元左右.[ID:nCN1980769]

有望成为今年最大A股首次公开发行(IPO)的中国水利水电周一启动A股发行程序,下周二(27日)为其网上申购日.是次拟发行不超过35亿A股,计划使用募集资金合计173.17亿元.[ID:nCN1972555]

中国国庆长假期间金融市场将休市,法定假日为10月1日-7日.

**紧缩政策难出台,公开市场须担重任**

季度末是市场流动性紧张的分水岭,国庆长假後将有巨额资金回流,加上外汇占款等渠道继续输血,市场人士预计,节後公开市场央票发行量及正回购操作量等将放量,不排除出现净回笼局面.

"节後资金会好转",北京一券商分析师称.他指出,公开市场到期量节後将出现高潮.

据路透统计,十一长假後一周(10月8日-14日)公开市场央票和正回购到期量高达1,480亿元,加上长假期间到期的1,390亿元资金也将于节後回流市场,总到期规模高达2,870亿元.

此外,前述资产管理公司研究员并指出,"外汇占款还是比较多,不缺基础货币带来的流动性",但在通胀前景和国际形势不明朗之前,紧缩政策料引而不发,公开市场料将担当平衡市场流动性的重任.

中国8月新增外汇占款创出五个月高点,当月人民币升值吸引下,更多跨境资本通过各种渠道流入了中国,使"热钱"流入重现加速迹象.[ID:nCH0079603]

不过市场人士普遍认为,若要令公开市场发挥更大作用,央票收益率须进一步市场化,以增加其发行量.

公告显示,央行本周招标发行的10亿元一年期央票和10亿元三个月期央票发行收益率,均连续第五周持平于3.5840%和3.1618%;而周二进行的300亿元七天期正回购,中标利率亦持稳在2.7%,央行周四未进行正回购操作.

中央国债登记结算公司央行票据收益率曲线<0#CCBYBMK=>最新报价显示,一年期和三个月期品种最新收益率分别报在3.9769%和3.6008%,与其一级市场利差分别高达约39和44个基点(bp).

央行当前公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期央票.央行在5月12日重启暂停逾五个月的三年期央票发行後,目前发行频率并不固定,显示出央行按市场流动性状况来相机抉择的特征.

央行公开市场此前已经连续九周净投放,累计达3,510亿元,其中上周净投放70亿元.

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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央票发行(周二) 10

(周四) 10

正回购 (周二) 300

(周四) --

央票到期 --

正回购到期 800

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净投放 480 (完)