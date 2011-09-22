〔中国货币市场〕供给充裕致回购利率下行,但大盘股IPO在即心态仍谨慎

路透上海9月22日电---中国银行间市场周四早盘隔夜及七天等主要回购品种加权利率下行在20个基点(bp)左右,因目前资金供给较为充裕.不过下周中国水电大盘新股首次公开发行(IPO)在即,加之随後就是季末,机构对未来资金面预期仍较谨慎.

有望成为今年最大A股IPO的中国水利水电建设股份有限公司启动A股发行程序,周二起依次在深沪京三地巡回路演,9月27日(下周二)为其网上申购日.[ID:nCN1972555]

华南一银行交易员称,主要回购利率"掉了点,但还是高位,...下星期中国水电(IPO),还是会紧张."

上海一银行交易员并指出,目前月内到期资金供给略显充裕,而跨月资金因融出方少而较为难求,预计是因下周中国水电IPO恰逢月末等不确定性因素导致心态偏谨慎.

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间11:06 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 3.5121 3.7393 -22.72

七天CN7DRP=CFXS 3.9192 4.0850 -16.58

14天CN14DRP=CFXS 4.3537 4.5967 -24.30

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 3.5114 3.7384 -22.70

七天CHICNY7D=CFXS 3.9268 4.1171 -19.03

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