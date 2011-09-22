中国国防部称美对台军售将损害中美两军关系

港报社评：中港关系陷低谷，参选人须提解套--明报2月7日
特首参选人陆续交代政纲，土地房屋政策、政改和《基本法》23条立法等议题备受关注，惟如何理顺中央香港关系，却鲜有详细讨论。近期民调显示的特首参选人民望走势，已充分反映「中央因素」如何影响民意，部分市民对中央的逆反心态相当明显，然而在「一国两制」下，特首注定同时要向香港730万市民和中央负责，如何调和双方的观点和考虑，是特首职责所在。特首参选人须就理顺中央香港关系，带领和鼓励社会各界思考讨论，寻求改善之法。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京9月22日电---中国军方对美国政府宣布对台军售案表示极大愤慨，称此举将严重损害中美两国两军关系。
中国国防部发言人耿雁生表示：“中国军队对美方这种严重干涉中国内政、损害中国主权和国家安全利益的行径，表示极大愤慨，予以强烈谴责。”
国防部声明指出，美方宣布的大规模对台军售计划，将给两军开展正常交往制造严重障碍。
中国外交部亦对美国此举提出强烈抗议，警告称这将损害中美军事、安全等领域的交流合作。
美国政府周三通知国会，决定为台湾升级F-16A/B型战斗机，为F-16A/B型战斗机提供飞行训练及後勤支持，并出售F-16A/B、IDF、F-5E/F型战斗机和C-130H型运输机配件等，军售案总额58.52亿美元。（完）
--编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
特首参选人陆续交代政纲，土地房屋政策、政改和《基本法》23条立法等议题备受关注，惟如何理顺中央香港关系，却鲜有详细讨论。近期民调显示的特首参选人民望走势，已充分反映「中央因素」如何影响民意，部分市民对中央的逆反心态相当明显，然而在「一国两制」下，特首注定同时要向香港730万市民和中央负责，如何调和双方的观点和考虑，是特首职责所在。特首参选人须就理顺中央香港关系，带领和鼓励社会各界思考讨论，寻求改善之法。
内地收水，对冲美股亢奋的冲动。恒指 昨收报23,348，升1%；国指 收报9,840，升1.6%，大市成交额694亿港元。
路透香港2月7日 - 香港电讯业务营运商--电讯盈科 公布，以3亿英镑（约29.18亿港元）代价出售英国宽频业务予长和 旗下3英国，预计获利不少于13亿港元。