〔新债招标〕中国国开行七年固息债利率稍低预期,因投资户积极参与(更新版)

(新增交易员评论和更多背景)

* 七年国开债中标利率4.74%,落在预测区间下档

* 投标倍数1.68倍

* 短期内政策面预期平稳,投资户积极参与

路透上海9月22日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]周四招标发行的七年期固息债中标利率稍低于预期.短期内政策面预期平稳,债市二级市场亦表现稳中显强,助机构投资户积极参与投标.

业内人士稍早透露,该期债中标利率为4.74%,稍低于此前4.77%的预测均值,不过落在4.71%-4.83%预测区间内,认购倍数约为1.68倍.

"比预期略低一点,之前看4.75-4.80%,主要是有一些投资户在拿利率产品,这周发的几期债还都不错,"华东一银行交易员称.

财政部周三招标的10年期续发国债中标收益率为4.0735%,稍低于4.10%的市场预测均值,投标倍数逾两倍,且获30.5亿元的追加认购;而农业发展银行周二招标的三年固息债中标利率4.58%,接近此前4.59%的预测均值,并获50亿元追加认购.

上述交易员并指出,新债发行虽较此前有所回暖,但交易户参与的力度还不大,显示机构对後市预期仍心存谨慎.

二级市场上国开行剩馀期限约6.5年的110216券最新双边报价tCN110216=CFXM为4.7832%/4.7648%;中央国债登记结算公司固息金融债收益率曲线<0#IFSVYBMK=>最新报价显示,七年期固息政策金融债最新收益率报4.6758%.

该期债为国开行今年第54期金融债.具体条款如下:

第54期

---------------------------------------------------

发行总量 不超过200亿元

期限/计息方式 七年/固息

招标方式 单一利率(荷兰式)招标方式

缴款日 10月11日

起息日 10月11日

分销期 9月23日-10月11日

上市日 10月17日

基本承销额 有

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

---------------------------------------------------(完)