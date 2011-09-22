《外汇动态》获利了结拖累美元兑坡元,但需求依然强劲

港报社评：中港关系陷低谷，参选人须提解套--明报2月7日
特首参选人陆续交代政纲，土地房屋政策、政改和《基本法》23条立法等议题备受关注，惟如何理顺中央香港关系，却鲜有详细讨论。近期民调显示的特首参选人民望走势，已充分反映「中央因素」如何影响民意，部分市民对中央的逆反心态相当明显，然而在「一国两制」下，特首注定同时要向香港730万市民和中央负责，如何调和双方的观点和考虑，是特首职责所在。特首参选人须就理顺中央香港关系，带领和鼓励社会各界思考讨论，寻求改善之法。
0252GMT---银行间投机客和杠杆账户对美元兑新加坡元SGD=D3进行获利了结,当局干预汇市消息给汇价带来压力,但市场人士仍寻找机会逢低吸纳.
美元兑坡元下跌0.4%,至1.2874,此前低见1.2840,尽管美元兑其它除日圆外亚洲货币上涨.
"新加坡金管局(MAS)的代理抛售美元兑坡元后,汇价下修.但我们只是在等待逢低买入的机会,"一名亚洲银行交易员称,并补充道他将在1.2850和1.2800处买入.
"未来24小时内,风险厌恶情绪将延续."
交易商表示,新加坡金管局被发现在1.2900上方抛售美元兑坡元.(完)
--编译 许娜;审校 张涛
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特首参选人陆续交代政纲，土地房屋政策、政改和《基本法》23条立法等议题备受关注，惟如何理顺中央香港关系，却鲜有详细讨论。近期民调显示的特首参选人民望走势，已充分反映「中央因素」如何影响民意，部分市民对中央的逆反心态相当明显，然而在「一国两制」下，特首注定同时要向香港730万市民和中央负责，如何调和双方的观点和考虑，是特首职责所在。特首参选人须就理顺中央香港关系，带领和鼓励社会各界思考讨论，寻求改善之法。
内地收水，对冲美股亢奋的冲动。恒指 昨收报23,348，升1%；国指 收报9,840，升1.6%，大市成交额694亿港元。
路透香港2月7日 - 香港电讯业务营运商--电讯盈科 公布，以3亿英镑（约29.18亿港元）代价出售英国宽频业务予长和 旗下3英国，预计获利不少于13亿港元。