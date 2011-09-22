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亚洲 | 2011年 9月 22日 星期四 11:31 BJT

《外汇动态》获利了结拖累美元兑坡元,但需求依然强劲

0252GMT---银行间投机客和杠杆账户对美元兑新加坡元SGD=D3进行获利了结,当局干预汇市消息给汇价带来压力,但市场人士仍寻找机会逢低吸纳.

美元兑坡元下跌0.4%,至1.2874,此前低见1.2840,尽管美元兑其它除日圆外亚洲货币上涨.

"新加坡金管局(MAS)的代理抛售美元兑坡元后,汇价下修.但我们只是在等待逢低买入的机会,"一名亚洲银行交易员称,并补充道他将在1.2850和1.2800处买入.

"未来24小时内,风险厌恶情绪将延续."

交易商表示,新加坡金管局被发现在1.2900上方抛售美元兑坡元.(完)

--编译 许娜;审校 张涛

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