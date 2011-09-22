〔欧洲个股〕瑞银CEO将向董事会强调,希望保持综合银行模式--消息

香港个股：电盈3亿英镑出售英国宽频业务予长和子公司，获利13亿港元
路透香港2月7日 - 香港电讯业务营运商--电讯盈科 公布，以3亿英镑（约29.18亿港元）代价出售英国宽频业务予长和 旗下3英国，预计获利不少于13亿港元。
路透新加坡9月22日电---据多位消息人士透露,瑞银集团(UBS)UBSN.VX执行长格鲁贝尔将在周四与周五会议上向董事会成员强调,他希望继续将投行业务作为瑞银"综合性银行模式"的一个部分.此前瑞银一位交易员的违规交易给该行导致23亿美元亏损.
格鲁贝尔目前面临着缩减投行业务规模,或将其与核心的财富管理部门隔离或甚至剥离的压力,以保护个人客户.
"瑞银希望保留综合性银行的模式."一名消息人士告诉路透,"这是格鲁贝尔一直在传递的讯息."
另一消息人士说,格鲁贝尔在周三于新加坡开始的董事会会议召开前,也向亚洲高管传达了同样的讯息.
"一次事故不意味着瑞银会匆匆出售投行业务."出席了其中一场会议的消息人士告诉路透.
外界普遍预计,瑞银将加快原计划在11月17日投资者会议上宣布的投行业务整顿计划.瑞银的另一消息人士说,大股东已表示将等届时瑞银完成内部调查时再作打算.
格鲁贝尔周三在新加坡告诉路透,在这次会议召开前,他已得到公司董事会支持.这是瑞银宣布23亿美元亏损後的第一次会议.(完)
--编译 隋芬;审校 程琳
路透香港2月7日 - 香港电讯业务营运商--电讯盈科 公布，以3亿英镑（约29.18亿港元）代价出售英国宽频业务予长和 旗下3英国，预计获利不少于13亿港元。
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