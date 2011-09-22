《美国金融分析》美联储压低长期利率或将打击大保险商未来几年获利

路透纽约9月21日电---美国联邦储备理事会(美联储,FED)最新祭出的卖短债买长债计划,或将对国内部分保险业巨擘未来几年的获利造成打击.

华尔街分析师过去一周调降对美国大都会人寿保险公司(MET.N)、美国保德信金融集团(PRU.N)和其他业界巨头的前景展望,预计它们到2011年末都将面临低利率和低市场回报率的打击,甚至是更久.

麻烦的地方在于,保险商的投资组合收益率,赶不上近几年大肆销售年金和寿险产品造成的负债上升速度.

"我认为,最终将对业务模式构成挑战,"Deutsche Insurance Asset Management(DBKGn.DE)的固定收益资产管理部门联席主管Gregory Staples说道.该公司是全球最大的保险企业资产管理公司.

保险商通过购买长期债券,并以此项收益平衡长期债务,展现出稳健的财务管理风格.但若美联储卖短债买长债计划成功实施,将推低长期收益率,据一些专家表示,这将迫使保险商缩减产品销售.

并不是说美联储新政会使保险商丢掉饭碗,但这确实是加剧了保险商们从2008年金融危机开始便在面对的一个问题.

美联储新政策是要卖出短期债券,来买入长期债券.这会压低长期利率,美联储希望以此刺激消费者去借贷和支出.

安永会计师事务所建立了25大寿险商未来三年的投资回报模型,预测在收益率持低或进一步下滑时的寿险商回报情况.

安永保险及精算咨询业务董事总经理Doug French称:"他们的总账收益率未来三年将下滑约51个基点,这是累积效应.寿险行业处在债券收益率下滑的环境中,这种状况将会持续,事实上还会恶化."

参见股价和债券收益率图表,请点击(r.reuters.com/fup83s)