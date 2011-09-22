《美国金融分析》美联储压低长期利率或将打击大保险商未来几年获利

香港个股：电盈3亿英镑出售英国宽频业务予长和子公司，获利13亿港元
路透香港2月7日 - 香港电讯业务营运商--电讯盈科 公布，以3亿英镑（约29.18亿港元）代价出售英国宽频业务予长和 旗下3英国，预计获利不少于13亿港元。
路透纽约9月21日电---美国联邦储备理事会(美联储,FED)最新祭出的卖短债买长债计划,或将对国内部分保险业巨擘未来几年的获利造成打击.
华尔街分析师过去一周调降对美国大都会人寿保险公司(MET.N)、美国保德信金融集团(PRU.N)和其他业界巨头的前景展望,预计它们到2011年末都将面临低利率和低市场回报率的打击,甚至是更久.
麻烦的地方在于,保险商的投资组合收益率,赶不上近几年大肆销售年金和寿险产品造成的负债上升速度.
"我认为,最终将对业务模式构成挑战,"Deutsche Insurance Asset Management(DBKGn.DE)的固定收益资产管理部门联席主管Gregory Staples说道.该公司是全球最大的保险企业资产管理公司.
保险商通过购买长期债券,并以此项收益平衡长期债务,展现出稳健的财务管理风格.但若美联储卖短债买长债计划成功实施,将推低长期收益率,据一些专家表示,这将迫使保险商缩减产品销售.
并不是说美联储新政会使保险商丢掉饭碗,但这确实是加剧了保险商们从2008年金融危机开始便在面对的一个问题.
美联储新政策是要卖出短期债券,来买入长期债券.这会压低长期利率,美联储希望以此刺激消费者去借贷和支出.
安永会计师事务所建立了25大寿险商未来三年的投资回报模型,预测在收益率持低或进一步下滑时的寿险商回报情况.
安永保险及精算咨询业务董事总经理Doug French称:"他们的总账收益率未来三年将下滑约51个基点,这是累积效应.寿险行业处在债券收益率下滑的环境中,这种状况将会持续,事实上还会恶化."
参见股价和债券收益率图表,请点击(r.reuters.com/fup83s)
路透香港2月7日 - 香港电讯业务营运商--电讯盈科 公布，以3亿英镑（约29.18亿港元）代价出售英国宽频业务予长和 旗下3英国，预计获利不少于13亿港元。
人民银行在春节前一周上调了MLF利率，在节后第一天又上调了OMO和SLF利率，虽然存贷款基准利率未变，但有分析认为政策利率上调，实际上已算是加息。不过，货币政策收紧似乎未有打击A股，反而有资金密密买定持有A股的中资保险股，而且「沪港通」北向资金大幅增加。春节后A股或迎来一次小阳春，资金因而率先扫入保险股。
路透台北2月7日 - 台湾央行周二表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期2,377.5亿台币。