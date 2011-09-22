版本:
中国
市场报道 | 2011年 9月 22日 星期四 11:56 BJT

〔新兴汇市〕印度卢比/美元跌1%至逾两年低位,美元兑主要货币上涨

路透孟买9月22日电---印度卢比周四跌1%至逾两年最低位,美元兑主要货币升至七个月高位.此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)称美国经济面临"严重的下档风险",但未推出大胆的货币宽松政策.

0331GMT时,印度卢比兑美元INR=D2报48.84,此前一度触及2009年9月4日以来的低位48.85,周三收跌0.6%至48.325/335.(完)

--编译 兰秀娟;审校 张涛

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐