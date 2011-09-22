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市场报道 | 2011年 9月 22日 星期四 11:36 BJT

〔日本股市〕日经指数跌幅扩大至2.02%

路透东京9月22日电---日本股市日经指数.N225跌幅扩大至2.02%,报8,564.80点.东证股价指数.TOPX跌1.95%至742.37点.(完)

--编译 杜明霞;审校 张涛

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