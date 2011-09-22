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亚洲 | 2011年 9月 22日 星期四 11:54 BJT

《外汇动态》渣打银行建议买入美元/台币,上看31.46目标位

0329GMT---渣打银行建议客户买入美元/台币TWD=TP,因外资可能进一步抛售台湾股票,且台湾央行料将允许美元/台币上涨.

渣打认为,该货币对明确突破55周移动均线切入位29.53後,下一目标为200周移动均线切入位31.46.

"如果全球经济预期继续下滑,可能会出现更多台股抛盘,"渣打银行在报告中称."鉴于全球经济放缓,我们不认为台湾央行会反对本币走软.的确,在日圆之外亚币整体承压的情况下,我们预计当局将允许台币在近期贬值,不过是逐步贬值."

美元/台币涨1.3%,至30.35,为今年1月初以来最高位.(完)

--编译 白云;审校 吴云凌

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