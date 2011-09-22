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市场报道 | 2011年 9月 22日 星期四 12:19 BJT

〔印尼股市〕主要指数下挫逾5%,银行与消费类股领跌

路透雅加达9月22日电---印尼股市主要指数.JKSE周四大跌5%,银行股及消费类股带头下挫,因美国联邦储备理事会(FED,美联储)发表悲观经济前景评估後,引发全球规避风险热潮.

印尼股指已全数回吐今年涨幅.

0411GMT,印尼最大上市公司及汽车经销商Astra International(ASII.JK)重挫7%,印尼最大银行Bank Mandiri (BMRI.JK)大跌逾8%.(完)

--编译 蔡美珍;审校 张若琪

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