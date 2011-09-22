《国际主要央行公开市场操作一览》--9月22日

路透上海9月22日电---上周四以来美联储仍主要通过买入公债投放资金,欧洲在公开市场则通过反向交易、定期存款等方式调节市场流动性,台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金.

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 债券到期日区间

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9/19 购买公债 8.30 03/31/2013 - 03/15/2014

9/15 购买公债 32.99 09/30/2015 - 02/28/2017

《本周主要新闻》

--美国联邦储备理事会(FED,美联储)采取行动,试图压低长期借款成本和支撑楼市,应对其所称美国经济面临的严重风险.美联储表示,将推出一项新的4,000亿美元计划,通过卖出较短年期债券和买入较长年期债券,令较长期证券在其2.85万亿(兆)美元资产负债表中占据更大比重.在政策声明中,美联储称在2012年6月底之前将买进4,000亿美元的6-30年期公债,同时卖出等额三年期以内的公债.

--美联储还将到期抵押贷款支撑证券(MBS)和机构债回笼资金再投入抵押贷款市场.此举印证了美国房屋市场的疲弱程度.[ID:nCN1980359]

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来,通过反向交易向市场注入流动性,同时通过定期存款回收流动性.具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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9/20 七天期反向交易 2,011.49 1.50%(固定利率)

七天期定期存款 -1,525.00 0.99%

9/21 七天期反向交易 5.00亿美元 1.07%(固定利率)

ECB的反向交易包括回购协议和抵押贷款两种形式.

《本周主要新闻》

--欧洲央行(ECB)执委会成员冈萨雷斯-帕拉莫表示,欧洲经济以比原先预期还要慢的速度进行扩张,但正在复苏轨道上,而且物价稳定情况良好.[ID:nCT0400156]

--欧洲央行管理委员会委员诺沃特尼称,未见欧洲有衰退风险[ID:nCN1977541].诺沃特尼还表示,欧洲央行购买债券的行为是暂时的.[ID:nCN1968527]

--欧洲央行表示,已经修改相关规定,扩大了可以充当流动性操作担保品的资产范围,但该行同时也限制某些金融工具的使用,分析师多认为整体而言较以往宽松.央行限制银行发行的无担保债务工具的使用,指出,"唯有在这类资产占整体担保品价值不超过5%时,才能够使用此类资产."[ID:nCT0402560]

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户馀额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户馀额(10亿日圆)

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周三 35,310

上周三 29,010

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当期变化 +6,300

金融机构在日本央行的活期账户馀额包括:银行在央行的准备金和超额准备金,以及银行和其他金融机构在央行的活期存款.活期账户馀额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况.

日本央行每天在公开市场进行多次操作,使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等,此外日本央行也会采用自己发行的债务工具,操作方法则主要包括回购和买断.

《本周主要新闻》

--全球主要央行联合向商业银行提供三个月期美元贷款,以防货币市场在欧债危机中运转失灵.全球主要央行将联合向商业银行提供三个月期美元贷款,以防货币市场在欧债危机中运转失灵.英国和瑞士央行表示,其将在10月12日、11月9日和12月7日与欧洲央行同步进行三个月美元借贷操作.已经进行三个月美元招标的日本央行,将于10月18日增加一次.美联储自己将不会在美国向银行提供三个月期贷款,但维持与欧洲央行及其他央行的美元互换额度,以确保相关央行在必要时获得额外美元供应.[ID:nCN1969399]

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单,91天期存单利率维持0.93%.

《本周主要新闻》

--台湾央行周三表示,当日共发行1,019.7亿台币存单.相较存单到期金额1,131.2亿,存单发行馀额减少111.5亿.[ID:nCT0402162]

--台湾央行周二表示,当日共发行475.5亿台币存单.相较存单到期金额38亿,存单发行馀额增加437.5亿.[ID:nCT0401236]

--台湾央行周一表示,当日共发行1,290亿台币存单.相较存单到期金额1,525.5亿,存单发行馀额减少235.5亿.[ID:nCT0400322](完)