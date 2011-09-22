《美国FED焦点》卖短债买长债之举可能对促进就业起不到丝毫作用

香港个股：电盈3亿英镑出售英国宽频业务予长和子公司，获利13亿港元
路透香港2月7日 - 香港电讯业务营运商--电讯盈科 公布，以3亿英镑（约29.18亿港元）代价出售英国宽频业务予长和 旗下3英国，预计获利不少于13亿港元。
* 分析师和美联储担忧长期失业顽疾
* 美联储举措旨在压低长期利率
* 很难估计对实体经济的影响--美联储
记者 Ann Saphir
路透9月22日电---美国联邦储备理事会(美联储,FED)压低美国长期借款成本的最新努力可能不会对解决其主要忧虑--居高不下的失业带来很大帮助,而失业可能成为美国经济的顽疾.
分析师愈发担忧高居9.1%的美国失业率可能变得根深蒂固,因为这些失业人员的技能萎缩,与就业市场的联系减弱,令他们脱离市场且使美国经济产能受到削弱.
"美联储正竭尽所能从需求端刺激经济,而在当前环境下'其所能做的事情并不是很多',"美国康涅狄格州Trinity College经济学教授Mark Setterfield说.他曾发表关于失业居高不下的书作.失业居高不下有时也被称为回滞(hysteresis).
回滞这一术语来源于物理学,原本用于描述一个短期效应变成长期的,即便引发最初效应的因素已经不存在.在就业市场,回滞用于描述一个自循环,即使需求回归时,失业仍居于高位.
路透香港2月7日 - 香港电讯业务营运商--电讯盈科 公布，以3亿英镑（约29.18亿港元）代价出售英国宽频业务予长和 旗下3英国，预计获利不少于13亿港元。
人民银行在春节前一周上调了MLF利率，在节后第一天又上调了OMO和SLF利率，虽然存贷款基准利率未变，但有分析认为政策利率上调，实际上已算是加息。不过，货币政策收紧似乎未有打击A股，反而有资金密密买定持有A股的中资保险股，而且「沪港通」北向资金大幅增加。春节后A股或迎来一次小阳春，资金因而率先扫入保险股。
路透台北2月7日 - 台湾央行周二表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期2,377.5亿台币。