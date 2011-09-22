《美国FED焦点》卖短债买长债之举可能对促进就业起不到丝毫作用

* 分析师和美联储担忧长期失业顽疾

* 美联储举措旨在压低长期利率

* 很难估计对实体经济的影响--美联储

记者 Ann Saphir

路透9月22日电---美国联邦储备理事会(美联储,FED)压低美国长期借款成本的最新努力可能不会对解决其主要忧虑--居高不下的失业带来很大帮助,而失业可能成为美国经济的顽疾.

分析师愈发担忧高居9.1%的美国失业率可能变得根深蒂固,因为这些失业人员的技能萎缩,与就业市场的联系减弱,令他们脱离市场且使美国经济产能受到削弱.

"美联储正竭尽所能从需求端刺激经济,而在当前环境下'其所能做的事情并不是很多',"美国康涅狄格州Trinity College经济学教授Mark Setterfield说.他曾发表关于失业居高不下的书作.失业居高不下有时也被称为回滞(hysteresis).