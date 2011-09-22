《全球主要银行同业拆借利率一览》--9月22日

港报社评：中港关系陷低谷，参选人须提解套--明报2月7日
特首参选人陆续交代政纲，土地房屋政策、政改和《基本法》23条立法等议题备受关注，惟如何理顺中央香港关系，却鲜有详细讨论。近期民调显示的特首参选人民望走势，已充分反映「中央因素」如何影响民意，部分市民对中央的逆反心态相当明显，然而在「一国两制」下，特首注定同时要向香港730万市民和中央负责，如何调和双方的观点和考虑，是特首职责所在。特首参选人须就理顺中央香港关系，带领和鼓励社会各界思考讨论，寻求改善之法。
路透上海9月22日电---以下所列为周一至周三全球主要银行间同业拆借市场上,美元、港元
和欧元相应主要期限的资金拆借利率波动范围.
隔夜 一个月 三个月 六个月 一年
美元 (USD)
伦敦银行同业拆借利率 最高 0.14833 0.23350 0.35556 0.52922 0.83856
(LIBOR) 最低 0.14611 0.23072 0.35250 0.52478 0.83578
新加坡银行同业拆借利率 最高 0.17100 0.23950 0.36170 0.52400 0.83600
(SIBOR) 最低 0.17100 0.23850 0.35810 0.52050 0.83100
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港元 (HKD)
港元银行同业拆借利率 最高 0.05000 0.21000 0.28000 0.36000 0.65000
(HIBOR) 最低 0.05000 0.21000 0.28000 0.36000 0.63071
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欧元 (EUR)
伦敦银行同业拆借利率 最高 0.96250 1.29250 1.48688 1.69938 2.03750
(LIBOR) 最低 0.91875 1.29063 1.48375 1.69563 2.03500
欧州银行同业拆借利率 最高 -- 1.35100 1.53700 1.73700 2.06500
(EURIBOR) 最低 -- 1.34700 1.53600 1.73500 2.06400
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中国上海银行间同业拆放利率(Shanghai Interbank Offered Rate,Shibor)SHIBOR周四
隔夜品种报3.5042%.
注:1.LIBOR由英国银行协会(BBA)综合其报价商报出的各自资金拆借利率,每天在伦敦时间
11:30时左右发布平均利率.
LIBOR共涵盖了包括英镑、加元、欧元、美元、澳元、日圆、瑞郎、新西兰元和丹麦
克朗等九种货币的拆借利率.
2.SIBOR为路透综合了部分银行在路透系统的报价平均後,所得出的新加坡银行同业拆
借利率,币种涵盖美元和坡元.
3.HIBOR为香港银行公会(HKAB)每天在香港当地时间11:00公布的港元利息结算利率,币
种仅包括港元.
4.EURIBOR是欧元区主要商业银行间资金拆借利率,由欧元区的57家主要商业银行提供
报价,欧洲银行联盟(EBF)综合计算并在每天的11:00欧洲中部时间(CET)公布.(完)
--整理 周晓峰; 审校 边竞
特首参选人陆续交代政纲，土地房屋政策、政改和《基本法》23条立法等议题备受关注，惟如何理顺中央香港关系，却鲜有详细讨论。近期民调显示的特首参选人民望走势，已充分反映「中央因素」如何影响民意，部分市民对中央的逆反心态相当明显，然而在「一国两制」下，特首注定同时要向香港730万市民和中央负责，如何调和双方的观点和考虑，是特首职责所在。特首参选人须就理顺中央香港关系，带领和鼓励社会各界思考讨论，寻求改善之法。
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