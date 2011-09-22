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亚洲 | 2011年 9月 22日 星期四 12:39 BJT

〔东京美债〕公债延续涨势,收益率曲线大幅趋平

路透东京9月22日电---美国公债价格周四在亚洲市场扩大涨幅,收益率(殖利率)曲线大幅趋平,此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)祭出措施,将在资产组合中增加长期债券.该计划外界期待已久,规模略大于预期.

美联储称,将通过卖短债并买入长期公债,来调整其2.85万亿(兆)美元的资产负债表.

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