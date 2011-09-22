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亚洲 | 2011年 9月 22日 星期四 12:43 BJT

《外汇动态》日本保证金交易商削减南非兰特/日圆多仓

0401GMT---东京金融交易所(TFX)公布的最新数据显示,日本保证金交易商昨日将所持南非兰特净多仓削减27%,至两个月低位496亿日圆,因兰特/日圆ZARJPY=R大跌7%.这表明,杠杆零售交易商被迫抛售兰特以减少损失.

Invast Securities的高管Hironobu Mikata表示,Invast客户所持兰特仓位周三减少约10%.

他称,一些保证金交易商不得不抛售,因其止损水准被触发,而其它交易商则自己决定平仓.

"如果(兰特/日圆)进一步下跌,那麽我们可能会看到零星的止损卖盘,"Mikata补充道,但是兰特/日圆的新买家也可能出现,就像周三一样.

兰特/日圆ZARJPY=R现报9.3155日圆,日内上涨1.5%,且脱离周三所及两年半低点9.1132.(完)

--编译 许娜;审校 徐文焰

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