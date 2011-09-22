〔金属期市〕LME期铝下跌1.5%,受美联储警告和中国PMI数据影响

香港个股：电盈3亿英镑出售英国宽频业务予长和子公司，获利13亿港元
路透香港2月7日 - 香港电讯业务营运商--电讯盈科 公布，以3亿英镑（约29.18亿港元）代价出售英国宽频业务予长和 旗下3英国，预计获利不少于13亿港元。
路透上海9月22日电---伦敦金属交易所(LME)三个月期铝CMAL3下跌1.5%至每吨2,284美元,触及去年12月8日以来的低点,受美联储就经济发出警告和中国PMI数据低迷的影响.
美联储表示,将推出一项新的4,000亿美元较长期债券购买计划[ID:nCN1980359].对该刺激项目感到失望的投资者纷纷抛出大宗商品,而美元走强也令商品价格承压.DXY.
汇丰(HSBC)周四公布名为"汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览"的9月初值再度下滑,因海外需求疲弱限制新订单增长,显示中国制造业活动连续第三个月轻微恶化.[ID:nCN1981317](完)
--编译 李春喜;审校 龚芳
路透香港2月7日 - 香港电讯业务营运商--电讯盈科 公布，以3亿英镑（约29.18亿港元）代价出售英国宽频业务予长和 旗下3英国，预计获利不少于13亿港元。
人民银行在春节前一周上调了MLF利率，在节后第一天又上调了OMO和SLF利率，虽然存贷款基准利率未变，但有分析认为政策利率上调，实际上已算是加息。不过，货币政策收紧似乎未有打击A股，反而有资金密密买定持有A股的中资保险股，而且「沪港通」北向资金大幅增加。春节后A股或迎来一次小阳春，资金因而率先扫入保险股。
路透台北2月7日 - 台湾央行周二表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期2,377.5亿台币。