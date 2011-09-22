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市场报道 | 2011年 9月 22日 星期四 13:07 BJT

〔金属期市〕LME期铝下跌1.5%,受美联储警告和中国PMI数据影响

路透上海9月22日电---伦敦金属交易所(LME)三个月期铝CMAL3下跌1.5%至每吨2,284美元,触及去年12月8日以来的低点,受美联储就经济发出警告和中国PMI数据低迷的影响.

美联储表示,将推出一项新的4,000亿美元较长期债券购买计划[ID:nCN1980359].对该刺激项目感到失望的投资者纷纷抛出大宗商品,而美元走强也令商品价格承压.DXY.

汇丰(HSBC)周四公布名为"汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览"的9月初值再度下滑,因海外需求疲弱限制新订单增长,显示中国制造业活动连续第三个月轻微恶化.[ID:nCN1981317](完)

--编译 李春喜;审校 龚芳

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