主要国家经济指标预测--9月23日****

更新版 1-半导体产业：韩国SK海力士欲收购东芝记忆体晶片业务少量股权--消息
消息人士曾称，东芝的目标是从此次业务出售筹资逾2,000亿日圆(17.9亿美元)，潜在的投资者包括私募股权公司、合作伙伴西部数据 以及日本政策投资银行。
路透9月22日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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0645 法国企业景气指数 9月 102 105
法国消费者信心指数 9月 84 86
0800 意大利零售销售(较前月) 7月 -- -0.2%
(较上年同期) -- -1.2%
0900 意大利对非欧盟地区贸易收支(亿欧元) 8月 -- 逆差3.2
1430 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标 9月16日当周 -- 122.4
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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0658 法国制造业采购经理人指数(PMI) 9月初值 47.3 48.5
服务业PMI 52.5 54.5
综合PMI 50.7 --
0728 德国制造业PMI 9月初值 50.0 50.1
服务业PMI 50.3 50.5
综合PMI 50.8 --
0758 欧元区Markit制造业PMI 9月初值 48.4 48.5
服务业PMI 49.1 51.0
综合PMI 49.2 50.0
0900 欧元区工业订单(较前月) 7月 -2.1% -1.1%
(较上年同期) +8.4% +10.6%
0900 瑞士ZEW投资者信心指数 9月 负75.7 --
1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 9月 负9 负5
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 9月17日当周 42.3 42
初请失业金人数四周均值(万人) 42.1 --
续请失业金人数(万人) 9月10日当周 372.7 372.5
1230 加拿大零售销售(较前月) 7月 -0.6% -0.3%
扣除汽车的零售销售(较前月) 持平 +0.2%
1400 欧元区消费者信心指数 9月 负18.9 --
1400 美国领先指标 8月 +0.3% +0.1%
1400 美国联邦住房金融局房屋价格(较前月) 7月 +0.8% --
(较上年同期) -3.3% -- (完)
--整理 艾茂林/肖群英;审校 张明钧
消息人士曾称，东芝的目标是从此次业务出售筹资逾2,000亿日圆(17.9亿美元)，潜在的投资者包括私募股权公司、合作伙伴西部数据 以及日本政策投资银行。
路透北京2月7日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年2月 2/7 -- 官方外汇储备 1月 2/8 -- 中国国际收支平衡表（初步数） 2016年四季度 2/9 -- 金融机构直接投资流量数据 2016年四季度 金融机构直接投资存量数据 2016年 2/10 -- 海关统计月度初步汇总数据 1月 2/14 0930 居民消费价格指数(CPI) 1月
以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7