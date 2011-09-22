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亚洲 | 2011年 9月 23日 星期五 07:15 BJT

****主要国家经济指标预测--9月23日****

路透9月22日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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0645 法国企业景气指数 9月 102 105

法国消费者信心指数 9月 84 86

0800 意大利零售销售(较前月) 7月 -- -0.2%

(较上年同期) -- -1.2%

0900 意大利对非欧盟地区贸易收支(亿欧元) 8月 -- 逆差3.2

1430 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标 9月16日当周 -- 122.4

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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0658 法国制造业采购经理人指数(PMI) 9月初值 47.3 48.5

服务业PMI 52.5 54.5

综合PMI 50.7 --

0728 德国制造业PMI 9月初值 50.0 50.1

服务业PMI 50.3 50.5

综合PMI 50.8 --

0758 欧元区Markit制造业PMI 9月初值 48.4 48.5

服务业PMI 49.1 51.0

综合PMI 49.2 50.0

0900 欧元区工业订单(较前月) 7月 -2.1% -1.1%

(较上年同期) +8.4% +10.6%

0900 瑞士ZEW投资者信心指数 9月 负75.7 --

1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 9月 负9 负5

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 9月17日当周 42.3 42

初请失业金人数四周均值(万人) 42.1 --

续请失业金人数(万人) 9月10日当周 372.7 372.5

1230 加拿大零售销售(较前月) 7月 -0.6% -0.3%

扣除汽车的零售销售(较前月) 持平 +0.2%

1400 欧元区消费者信心指数 9月 负18.9 --

1400 美国领先指标 8月 +0.3% +0.1%

1400 美国联邦住房金融局房屋价格(较前月) 7月 +0.8% --

(较上年同期) -3.3% -- (完)

--整理 艾茂林/肖群英;审校 张明钧

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