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市场报道 | 2011年 9月 22日 星期四 14:19 BJT

〔欧洲金融〕欧盟官员更希望银行通过民间部门进行资本重组--报导

路透巴黎9月22日电---欧盟内部市场与金融监管执委巴尼尔(Michel Barnier)在接受报纸采访时称,如果一些欧洲银行需要重组资本,欧盟更希望其通过民间部门来进行.

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