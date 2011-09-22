〔国际油市〕布兰特原油期货跌逾1美元,受经济前景黯淡拖累

港报财经评论：A股节后好气色，金鸡一鸣内险升--信报2月7日
人民银行在春节前一周上调了MLF利率，在节后第一天又上调了OMO和SLF利率，虽然存贷款基准利率未变，但有分析认为政策利率上调，实际上已算是加息。不过，货币政策收紧似乎未有打击A股，反而有资金密密买定持有A股的中资保险股，而且「沪港通」北向资金大幅增加。春节后A股或迎来一次小阳春，资金因而率先扫入保险股。
路透新加坡9月22日电---布兰特原油期货周四下跌逾1美元,因市场担心美国联邦储备理事会(美联储,FED)宣布的举措可能不足以刺激经济成长.美联储称美国经济面临严重下行风险.
0517GMT,布兰特原油期货LCOc1跌1.72美元报每桶108.64美元,美国原油期货CLc1跌1.46美元报84.46美元,盘中一度跌至84.05美元.
美国联邦储备理事会(FED,美联储)表示,将延长其所持公债的到期期限,但并未公布更加激进的刺激经济举措.该央行还称,其已讨论其它各种各样的、旨在刺激经济更加强劲成长的政策工具,但没有公布更多的措施.[ID:nCN1980359]
该评论超过两个库存数据的影响.数据显示美国原油库存录得逾九个月来最大周度跌幅,而汽油库存则增加.
人民银行在春节前一周上调了MLF利率，在节后第一天又上调了OMO和SLF利率，虽然存贷款基准利率未变，但有分析认为政策利率上调，实际上已算是加息。不过，货币政策收紧似乎未有打击A股，反而有资金密密买定持有A股的中资保险股，而且「沪港通」北向资金大幅增加。春节后A股或迎来一次小阳春，资金因而率先扫入保险股。
路透台北2月7日 - 台湾央行周二表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期2,377.5亿台币。
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