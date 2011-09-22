〔国际油市〕布兰特原油期货跌逾1美元,受经济前景黯淡拖累

路透新加坡9月22日电---布兰特原油期货周四下跌逾1美元,因市场担心美国联邦储备理事会(美联储,FED)宣布的举措可能不足以刺激经济成长.美联储称美国经济面临严重下行风险.

0517GMT,布兰特原油期货LCOc1跌1.72美元报每桶108.64美元,美国原油期货CLc1跌1.46美元报84.46美元,盘中一度跌至84.05美元.

美国联邦储备理事会(FED,美联储)表示,将延长其所持公债的到期期限,但并未公布更加激进的刺激经济举措.该央行还称,其已讨论其它各种各样的、旨在刺激经济更加强劲成长的政策工具,但没有公布更多的措施.[ID:nCN1980359]