〔菲律宾经济〕美联储的政策说明亚洲国家需要支持经济成长--央行总裁

路透马尼拉9月22日电---菲律宾央行总裁泰谭柯称,美国联邦储备理事会(美联储,FED)努力压低该国长期借款成本,凸显了全球风险,同时说明新兴市场需要致力于扶持经济成长.

泰谭柯称,菲律宾央行需要考虑美国经济的进一步滞缓恐开始削弱亚洲的成长,令亚洲地区从2010年起转向紧缩政策的影响加深.同时还要思考美联储仍然可以用以刺激经济成长的政策工具.

"这消除了通胀走低的不确定性,"他说道,并称让新兴市场,特别是亚洲的新兴经济体面临更大的急迫性,从一国和地区的层面来反思促进内需的战略.

"就菲律宾央行而言,我们当然将谨记要确保政策制定能帮助维持目前的成长步伐."

菲律宾央行在3月和5月加息,之後在6月和7月又分别上调银行准备金率.

分析师广泛预期,该央行在年内将守稳利率,以提振正在放慢的国内经济.(完)