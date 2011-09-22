〔菲律宾经济〕美联储的政策说明亚洲国家需要支持经济成长--央行总裁

港报财经评论：A股节后好气色，金鸡一鸣内险升--信报2月7日
人民银行在春节前一周上调了MLF利率，在节后第一天又上调了OMO和SLF利率，虽然存贷款基准利率未变，但有分析认为政策利率上调，实际上已算是加息。不过，货币政策收紧似乎未有打击A股，反而有资金密密买定持有A股的中资保险股，而且「沪港通」北向资金大幅增加。春节后A股或迎来一次小阳春，资金因而率先扫入保险股。
路透马尼拉9月22日电---菲律宾央行总裁泰谭柯称,美国联邦储备理事会(美联储,FED)努力压低该国长期借款成本,凸显了全球风险,同时说明新兴市场需要致力于扶持经济成长.
泰谭柯称,菲律宾央行需要考虑美国经济的进一步滞缓恐开始削弱亚洲的成长,令亚洲地区从2010年起转向紧缩政策的影响加深.同时还要思考美联储仍然可以用以刺激经济成长的政策工具.
"这消除了通胀走低的不确定性,"他说道,并称让新兴市场,特别是亚洲的新兴经济体面临更大的急迫性,从一国和地区的层面来反思促进内需的战略.
"就菲律宾央行而言,我们当然将谨记要确保政策制定能帮助维持目前的成长步伐."
菲律宾央行在3月和5月加息,之後在6月和7月又分别上调银行准备金率.
分析师广泛预期,该央行在年内将守稳利率,以提振正在放慢的国内经济.(完)
--编译 肖群英;审校 吴云凌
人民银行在春节前一周上调了MLF利率，在节后第一天又上调了OMO和SLF利率，虽然存贷款基准利率未变，但有分析认为政策利率上调，实际上已算是加息。不过，货币政策收紧似乎未有打击A股，反而有资金密密买定持有A股的中资保险股，而且「沪港通」北向资金大幅增加。春节后A股或迎来一次小阳春，资金因而率先扫入保险股。
路透台北2月7日 - 台湾央行周二表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期2,377.5亿台币。
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