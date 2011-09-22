〔路透专访〕9月中国顺差料续降,明年出口不乐观--前商务部副部长

* 预计9月顺差会续降,明年外贸形势不乐观

* 美欧债危机对中国外贸影响将在四季度及明年一季度显现

* 外贸企业正承受四大困扰,贸易战将成常态

路透北京9月22日电---仍在延续的美债欧债危机对中国影响几何?中国商务部前副部长魏建国周四接受路透专访时表示,预计对外贸的影响会在今年四季度和明年一季度显现,9月顺差预计仍会下降.

目前为中国国际经济交流中心秘书长的魏建国解释,欧盟及美国是中国重要的贸易夥伴,债务危机势必会影响到明年中国的出口订单,加之中国外贸企业正受到诸多困扰,内忧外患下中国明年外贸形势并不乐观.

"根据我们的调研,目前江浙福建等沿海地区的外贸企业普遍反映长短期订单量都在减少,加上人民币升值,资金成本上升,生产资料人工成本涨价以及贸易保护主义抬头等,四大困扰正影响着中国的外贸企业."他称.

他并指出,更重要的是明年中国的出口市场受到重大威胁,中美之间的贸易摩擦只会增多不会减少,并会传染到新兴国家和发展中国家.

针对中国是否该购买欧债的疑问,魏建国指出,中国可以有选择地买一些,而收购合并可能比买债更合适.

他认为,欧债危机的本质是机制问题,需要拿出一揽子解决方案,不能"头痛医头,脚痛医脚...如果按照目前形势发展下去,可能会引发多米诺骨牌效应."

中国8月出口同比增长24.5%,进口同比增30.2%,当月贸易顺差为177.6亿美元,远低于上月的顺差314.8亿美元.中国前8月贸易顺差927亿美元,同比减少10%.[ID:nCN1957907]

世界贸易组织(WTO)总干事拉米此前表示,WTO将下调今年全球贸易增长6.5%的预估,因全球经济活动放缓[ID:nCN1971217].

在谈及人民币国际化的进程时,魏建国指出,这是一个长期的过程,中国应该采取"三边"政策",边看边推(区域化)边改.而人民币实现完全自由兑换也需根据实际情况推进,"定时间表不现实."

中国前央行货币政策委员余永定周三也表示,中国目前不能轻易放弃资本项下管制,人民币完全自由兑换不应有时间表,并指出需要对人民币国际化的方向和某些政策重新思考.[ID:nCN1978571].(完)