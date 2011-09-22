版本:
中国
市场报道 | 2011年 9月 22日 星期四 14:11 BJT

〔日本股市〕日经指数收跌2.1%,软银股价重挫

路透东京9月22日电---日本股市日经指数周四大跌逾2%,此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)称美国经济有巨大下行风险,软银(9984.T)股价重挫,因有报导称该公司可能将丧失独家销售iPhone的权利.

日经指数.N225收跌2.1%至8,560.26.东证股价指数.TOPX则跌1.7%至744.54.(完)

--编译 戴素萍;审校 吴云凌

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐