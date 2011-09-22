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市场报道 | 2011年 9月 22日 星期四 14:14 BJT

〔韩国股市〕收挫2.9%,美联储警告及中国数据令投资人担忧

路透首尔月日电---韩国股市周四收跌.美国联邦储备理事会(FED)警告美国经济面临下行风险,打击投资人信心,稍早公布的中国数据则进一步印证经济放缓.

韩国综合股价指数.KS11收跌2.9%,至1,800.55点.(完)

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