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市场报道 | 2011年 9月 22日 星期四 14:22 BJT

〔欧洲股市〕EUROSTOXX 50指数期货下跌2.6%,德国DAX指数期货下跌2.5%

路透伦敦9月22日电---欧洲股价指数期货显示周四股市料将大幅开低.

EUROSTOXX 50指数期货STXEc1下跌2.6%,德国DAX指数期货FDXc1下跌2.5%,法国CAC 40指数期货FCEc1跌2.6%.(完)

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