版本:
中国
亚洲 | 2011年 9月 22日 星期四 14:13 BJT

〔东京汇市〕美元指数升至七个月高位,美联储举措打压风险胃纳

* 美联储祭出卖短债买长债政策,未提出量化宽松

* 新兴经济体货币大跌,提振美元

* 欧元/日圆触及10年低点,FED决议出炉後风险胃纳转弱

* 澳元/美元跌破平价水准,此前中国通胀数据出炉

* 瑞郎/美元处于五个月低位,传言称瑞士央行或调整汇价目标

路透东京9月22日电---美元指数.DXY周四亚洲盘中升至七个月新高,此前美国联邦储备理事会(FED,美联储)称经济有"巨大的下行风险",但未提出大胆的货币宽松政策,反而是增加长期公债在持仓中的比重.

虽然几乎没有分析师预期FED会推出另一轮量化宽松,但FED对于扩大资产规模的保守审慎态度,令股市、大宗商品以及欧元澳元等风险相关货币全数大跌.

投资人认为FED的动作是杯水车薪,不足以支持经济复苏,并随即积极转投高流动性的美元.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐