〔东京汇市〕美元指数升至七个月高位,美联储举措打压风险胃纳

港报财经评论：A股节后好气色，金鸡一鸣内险升--信报2月7日
人民银行在春节前一周上调了MLF利率，在节后第一天又上调了OMO和SLF利率，虽然存贷款基准利率未变，但有分析认为政策利率上调，实际上已算是加息。不过，货币政策收紧似乎未有打击A股，反而有资金密密买定持有A股的中资保险股，而且「沪港通」北向资金大幅增加。春节后A股或迎来一次小阳春，资金因而率先扫入保险股。
* 美联储祭出卖短债买长债政策,未提出量化宽松
* 新兴经济体货币大跌,提振美元
* 欧元/日圆触及10年低点,FED决议出炉後风险胃纳转弱
* 澳元/美元跌破平价水准,此前中国通胀数据出炉
* 瑞郎/美元处于五个月低位,传言称瑞士央行或调整汇价目标
路透东京9月22日电---美元指数.DXY周四亚洲盘中升至七个月新高,此前美国联邦储备理事会(FED,美联储)称经济有"巨大的下行风险",但未提出大胆的货币宽松政策,反而是增加长期公债在持仓中的比重.
虽然几乎没有分析师预期FED会推出另一轮量化宽松,但FED对于扩大资产规模的保守审慎态度,令股市、大宗商品以及欧元澳元等风险相关货币全数大跌.
投资人认为FED的动作是杯水车薪,不足以支持经济复苏,并随即积极转投高流动性的美元.
人民银行在春节前一周上调了MLF利率，在节后第一天又上调了OMO和SLF利率，虽然存贷款基准利率未变，但有分析认为政策利率上调，实际上已算是加息。不过，货币政策收紧似乎未有打击A股，反而有资金密密买定持有A股的中资保险股，而且「沪港通」北向资金大幅增加。春节后A股或迎来一次小阳春，资金因而率先扫入保险股。
路透台北2月7日 - 台湾央行周二表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期2,377.5亿台币。
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