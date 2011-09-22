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亚洲 | 2011年 9月 22日 星期四 14:15 BJT

〔澳新汇市〕澳元和新西兰元均延续跌势并创低点,受投资者避险打击

路透惠灵顿/悉尼9月22日电---澳元兑美元周四跌至平价下方的六周低点,因投资者退出各类风险资产;新西兰元亦挫至四个月最低,因此前公布的经济增长数据疲软,进一步降低了央行提早加息的可能.

澳元延续隔夜跌势,8月9日来首次跌破平价,部分是因为汇丰中国9月采购经理人指数(PMI)初值降至49.4,与先前传言不符.

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