《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--9月22日

港报财经评论：A股节后好气色，金鸡一鸣内险升--信报2月7日
人民银行在春节前一周上调了MLF利率，在节后第一天又上调了OMO和SLF利率，虽然存贷款基准利率未变，但有分析认为政策利率上调，实际上已算是加息。不过，货币政策收紧似乎未有打击A股，反而有资金密密买定持有A股的中资保险股，而且「沪港通」北向资金大幅增加。春节后A股或迎来一次小阳春，资金因而率先扫入保险股。
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1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日)
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铁道部 800
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国家电网 600 农行及中行等
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中国联通 300 工行及农行等
(0762.HK)
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中石油集团 1,000 工行及农行等
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中国石化 300 工行及农行等
(600028.SS)(0386.HK)
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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日)
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*科伦药业 10 3 12 9/29簿记建档 浦发银行 AA 9/30 10/8
(002422.SZ) 兴业银行
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*沈阳水务集团 10 5 12 9/29簿记建档 兴业银行 AA- 10/10 10/11
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武钢集团 160 30 12 9/23簿记建档 中国银行 AAA 9/26 9/27
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宁沪高速 10 10 12 9/23簿记建档 兴业银行 AAA 9/26 9/27
(600377.SS)
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桂冠电力 19 17.7 12 9/23簿记建档 光大银行 AA+ 9/26 9/27
(600236.SS)
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四川恒鼎实业 10 6 12 9/27簿记建档 民生银行 AA- 9/28 9/29
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清华控股 16 6 12 9/27簿记建档 中信银行 AA+ 9/29 9/30
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TCL集团 12 6 9 9/27簿记建档 国开行 AA 9/28 9/29
(000100.SZ)
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国电集团 125 125 12 9/28簿记建档 农业银行 AAA 9/29 9/30
交通银行
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北京医药集团 8 8 12 9/28簿记建档 农业银行 AA+ 9/30 10/8
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中石油集团 300 150 12 推迟发行 工商银行 AAA -- --
交通银行
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大族激光 8 5 12 推迟发行 兴业银行 AA- -- --
(002008.SZ)
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华粮物流 8 4 12 推迟发行 中国银行 AA- -- --
北良公司
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3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日)
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*科伦药业 18 2 5 9/29簿记建档 浦发银行 AA 9/30 10/8
(002422.SZ) 中信银行
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宁波开发 10 10 5 9/26簿记建档 招商银行 AA 9/28 9/29
投资集团
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太钢集团 30 30 5 9/27簿记建档 中国银行 AAA 9/28 9/29
工商银行
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山东商业集团 8 8 3 9/27簿记建档 兴业银行 AA+ 9/28 9/29
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福建交通 4 4 5 推迟发行 兴业银行 AA -- --
运输集团
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用友软件 10 6 5 推迟发行 中金公司 AA -- --
(600588.SS) 北京银行
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注:*代表新增.(完)
--整理 周晓峰; 审校 冉莹
发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN]
《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》
《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》
《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》
《中国信用债发行日程一览表》
已发行债券 [CN/DBTCN-CFACT]
《中国2011年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》
《中国2011年已发行金融债一览表》
人民银行在春节前一周上调了MLF利率，在节后第一天又上调了OMO和SLF利率，虽然存贷款基准利率未变，但有分析认为政策利率上调，实际上已算是加息。不过，货币政策收紧似乎未有打击A股，反而有资金密密买定持有A股的中资保险股，而且「沪港通」北向资金大幅增加。春节后A股或迎来一次小阳春，资金因而率先扫入保险股。
路透台北2月7日 - 台湾央行周二表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期2,377.5亿台币。
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