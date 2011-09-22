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亚洲 | 2011年 9月 22日 星期四 14:28 BJT

〔澳洲央行〕外汇储备估值缩水58亿澳元,将不向政府支付分红

路透悉尼9月22日电---周四发布的澳洲央行年报显示,截至2011年6月底的一年中,澳洲央行资产估值缩水58亿澳元(合58亿美元),因澳元升值降低了央行外汇储备的估值.

因此正如之前所预测的,澳洲央行将不会向政府支付当年分红.

澳洲央行总裁史蒂文斯在报告前言中指出,央行持有价值约400亿澳元的净外汇储备,以便在市场剧烈动荡的条件下有能力干预.澳元升值时,外汇储备的估值会自动下滑.

储备估值缩水部分将由澳洲央行储备基金(RBRF)冲销,该基金规模降至13.2亿澳元.(完)

--编译 吴云凌;审校 于春红

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