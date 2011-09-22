〔澳洲央行〕外汇储备估值缩水58亿澳元,将不向政府支付分红

港报财经评论：A股节后好气色，金鸡一鸣内险升--信报2月7日
人民银行在春节前一周上调了MLF利率，在节后第一天又上调了OMO和SLF利率，虽然存贷款基准利率未变，但有分析认为政策利率上调，实际上已算是加息。不过，货币政策收紧似乎未有打击A股，反而有资金密密买定持有A股的中资保险股，而且「沪港通」北向资金大幅增加。春节后A股或迎来一次小阳春，资金因而率先扫入保险股。
路透悉尼9月22日电---周四发布的澳洲央行年报显示,截至2011年6月底的一年中,澳洲央行资产估值缩水58亿澳元(合58亿美元),因澳元升值降低了央行外汇储备的估值.
因此正如之前所预测的,澳洲央行将不会向政府支付当年分红.
澳洲央行总裁史蒂文斯在报告前言中指出,央行持有价值约400亿澳元的净外汇储备,以便在市场剧烈动荡的条件下有能力干预.澳元升值时,外汇储备的估值会自动下滑.
储备估值缩水部分将由澳洲央行储备基金(RBRF)冲销,该基金规模降至13.2亿澳元.(完)
--编译 吴云凌;审校 于春红
人民银行在春节前一周上调了MLF利率，在节后第一天又上调了OMO和SLF利率，虽然存贷款基准利率未变，但有分析认为政策利率上调，实际上已算是加息。不过，货币政策收紧似乎未有打击A股，反而有资金密密买定持有A股的中资保险股，而且「沪港通」北向资金大幅增加。春节后A股或迎来一次小阳春，资金因而率先扫入保险股。
路透台北2月7日 - 台湾央行周二表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期2,377.5亿台币。
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