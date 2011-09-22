〔中国汇市〕人民币兑美元急跌,经济数据欠佳及美元强势内外夹击(更新版)

* 人民币兑美元午盘急速下跌

* FED新政令美元指数升至七个月来新高

* 汇丰PMI指数预览暗示国内经济增长可能放缓

* 预计短期内人民币升值动能不足

路透上海9月22日电---中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS周四午盘即期汇价急速下跌.美联储提出卖短债买长债政策,推动美元指数升至七个月来新高,且汇丰中国PMI数据欠佳,预计短期内人民币升值动能不足.

"隔夜利空消息太多了,一年的NDF都超过了今天的中间价,"上海一外资银行交易员表示.

他认为,美联储卖短债买长债,短债高企利率吸引资金涌入美元,对美元走势形成强力支撑,同时穆迪调降三家美国银行的评级,亦令避险情绪再度抬头.预计人民币兑美元下跌局势短期内具有一定的持续性.

美元/人民币无本金交割远期(NDF)一年期合约CNY1YNDFOR=周四大涨逾400个点子,隐含未来12个月人民币兑美元将出现贬值.[ID:nCH0079829]

上述交易员并表示,稍早公布的汇丰PMI制造业指数预览也暗示国内经济增长可能放缓,亦助推人民币兑美元即期汇价的走低.

汇丰(HSBC)周四公布名为"汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览"的9月初值再度下滑,显示中国制造业活动连续第三个月轻微恶化,进而引发投资者对中国经济放缓的担忧,而产出和投入价格继续攀升,亦暗示通胀压力升高.[ID:nCN1981317]

北京一银行交易员亦指出,近期盘面以购汇为主,表明市场仍看好美元走势,外围市场的动荡继续制约着人民币上涨动能.

东京汇市美元指数.DXY周四亚洲盘中升至七个月新高,此前美国联邦储备理事会(FED,美联储)称经济有"巨大的下行风险",但未提出大胆的货币宽松政策,反而是增加长期公债在持仓中的比重. .[FRX/CN]

北京时间14:33,人民币兑美元即期报6.4000元,上日收报6.3823元.今日人民币兑美元中间价CNY=PBOC报6.3808元,上日中间价为6.3772元.

海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=报在6.4070/20,上日尾盘为6.3390元.香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报6.4500/50元,上日尾盘报6.3810元.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)