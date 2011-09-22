〔表格〕欧元区7月工业订单较前月下滑2.1%,较上年同期增长8.4%

香港个股：电盈3亿英镑出售英国宽频业务予长和子公司，获利13亿港元
路透香港2月7日 - 香港电讯业务营运商--电讯盈科 公布，以3亿英镑（约29.18亿港元）代价出售英国宽频业务予长和 旗下3英国，预计获利不少于13亿港元。
路透布鲁塞尔9月22日电---欧盟统计局周四公布数据:
* 欧元区7月工业订单较前月下滑2.1%,较上年同期增长8.4%
(预估分别为下滑1.1%与增长10.6%)
以下为详细数据:
(较上月%) 11年7月 预估值 11年6月 11年5月
欧元区 -2.1 -1.1 -1.2 3.7
欧盟 -0.8 -0.8 1.0
(较上年同期%) 11年7月 预估值 11年6月 11年5月
欧元区 8.4 10.6 10.6 13.9
欧盟 6.8 8.4 12.7 (完)
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--编译 隋芬;审校 白云
路透香港2月7日 - 香港电讯业务营运商--电讯盈科 公布，以3亿英镑（约29.18亿港元）代价出售英国宽频业务予长和 旗下3英国，预计获利不少于13亿港元。
人民银行在春节前一周上调了MLF利率，在节后第一天又上调了OMO和SLF利率，虽然存贷款基准利率未变，但有分析认为政策利率上调，实际上已算是加息。不过，货币政策收紧似乎未有打击A股，反而有资金密密买定持有A股的中资保险股，而且「沪港通」北向资金大幅增加。春节后A股或迎来一次小阳春，资金因而率先扫入保险股。
路透台北2月7日 - 台湾央行周二表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期2,377.5亿台币。