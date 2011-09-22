〔背景资料〕主要国家及地区指标利率历来变动一览

中国要将促就业作为宏观政策优先目标 十三五失业率在5%以内--国务院

路透北京2月6日 - 中国国务院最新印发“十三五”（2016-2020年）促进就业规划指出，要将促就业稳就业作为中国宏观经济政策的优先目标，实施支持就业创业的税收优惠政策，并要求全国城镇登记失业率十三五期间控制在5%以内。