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市场报道 | 2011年 9月 22日 星期四 17:12 BJT

〔表格〕瑞士9月ZEW投资者信心指数跌至负75.7

路透苏黎世9月22日电---德国经济智库ZEW和瑞士信贷周四联合公布,瑞士9月ZEW投资者信心指数为负75.7,8月为负71.4

11年9月 11年8月 10年9月

预期指数(投资者信心) -75.7 -71.4 -5.1

现况指数 18.9 34.3 41.0 (完)

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--编译 蔡美珍;审校 孙茉莉

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