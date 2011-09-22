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市场报道 | 2011年 9月 22日 星期四 18:08 BJT

〔表格〕英国9月总工业订单差值为负9,低于路透调查预估的负5

路透伦敦9月22日电---英国工业联盟(CBI)周四公布,9月总工业订单差值为负9,路透调查预估为负5,8月为正1.

月度趋势 9月 8月 7月 6月 5月

总订单 -9 +1 -10 +1 -2

出口订单 -12* 0 -8 0 -3

制成品库存 +21** +14 +12 +3 +9

产出预期 +9 +13 +6 +13 +20

国内价格预期 +13 +9 +4 +27 +24

* 为2010年10月以来最低

** 为2009年6月以来最高

(完)

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--编译 丁琦;审校

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