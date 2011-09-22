〔表格〕英国9月总工业订单差值为负9,低于路透调查预估的负5

香港个股：电盈3亿英镑出售英国宽频业务予长和子公司，获利13亿港元
路透香港2月7日 - 香港电讯业务营运商--电讯盈科 公布，以3亿英镑（约29.18亿港元）代价出售英国宽频业务予长和 旗下3英国，预计获利不少于13亿港元。
路透伦敦9月22日电---英国工业联盟(CBI)周四公布,9月总工业订单差值为负9,路透调查预估为负5,8月为正1.
月度趋势 9月 8月 7月 6月 5月
总订单 -9 +1 -10 +1 -2
出口订单 -12* 0 -8 0 -3
制成品库存 +21** +14 +12 +3 +9
产出预期 +9 +13 +6 +13 +20
国内价格预期 +13 +9 +4 +27 +24
* 为2010年10月以来最低
** 为2009年6月以来最高
(完)
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--编译 丁琦;审校
路透香港2月7日 - 香港电讯业务营运商--电讯盈科 公布，以3亿英镑（约29.18亿港元）代价出售英国宽频业务予长和 旗下3英国，预计获利不少于13亿港元。
人民银行在春节前一周上调了MLF利率，在节后第一天又上调了OMO和SLF利率，虽然存贷款基准利率未变，但有分析认为政策利率上调，实际上已算是加息。不过，货币政策收紧似乎未有打击A股，反而有资金密密买定持有A股的中资保险股，而且「沪港通」北向资金大幅增加。春节后A股或迎来一次小阳春，资金因而率先扫入保险股。
路透台北2月7日 - 台湾央行周二表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期2,377.5亿台币。