中国官媒指责印度及越南能源合作项目侵犯中国主权

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京9月22日电---《人民日报》周四报导称，印度与越南在南海油气合作开发项目，构成对中国主权的侵犯。

《人民日报》称，该项目可能危及两国与中国的关系，中国是印度与越南的重要贸易夥伴国。

报导称：“(该项目)有两个区块部分进入了中国管辖的海域内，构成对中国主权的侵犯。”

报导称，如果越南和印度因为南海这点小利益，破坏了中越、中印和南海整个区域和平稳定和经济发展的大利益，必将得不偿失。

中国外交部发言人洪磊周一强调，未经中国政府允许，任何国家或公司在中国管辖的海域从事油气勘探活动，都是非法和无效的。但发言人当时未提到具体国家或公司。

印度外交部上周表示，印度国有石油天然气公司(OVL)等公司正扩大与越南能源合作。

有分析人士认为，印度加强与越南合作，一定程度上是对中国在南亚发展项目(尤其是港口建设项目)作出回应。（完）