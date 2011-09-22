中国官媒指责印度及越南能源合作项目侵犯中国主权

港报财经评论：A股节后好气色，金鸡一鸣内险升--信报2月7日
人民银行在春节前一周上调了MLF利率，在节后第一天又上调了OMO和SLF利率，虽然存贷款基准利率未变，但有分析认为政策利率上调，实际上已算是加息。不过，货币政策收紧似乎未有打击A股，反而有资金密密买定持有A股的中资保险股，而且「沪港通」北向资金大幅增加。春节后A股或迎来一次小阳春，资金因而率先扫入保险股。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京9月22日电---《人民日报》周四报导称，印度与越南在南海油气合作开发项目，构成对中国主权的侵犯。
《人民日报》称，该项目可能危及两国与中国的关系，中国是印度与越南的重要贸易夥伴国。
报导称：“(该项目)有两个区块部分进入了中国管辖的海域内，构成对中国主权的侵犯。”
报导称，如果越南和印度因为南海这点小利益，破坏了中越、中印和南海整个区域和平稳定和经济发展的大利益，必将得不偿失。
中国外交部发言人洪磊周一强调，未经中国政府允许，任何国家或公司在中国管辖的海域从事油气勘探活动，都是非法和无效的。但发言人当时未提到具体国家或公司。
印度外交部上周表示，印度国有石油天然气公司(OVL)等公司正扩大与越南能源合作。
有分析人士认为，印度加强与越南合作，一定程度上是对中国在南亚发展项目(尤其是港口建设项目)作出回应。（完）
--编译：靳怡雯;发稿：朱淑珍
人民银行在春节前一周上调了MLF利率，在节后第一天又上调了OMO和SLF利率，虽然存贷款基准利率未变，但有分析认为政策利率上调，实际上已算是加息。不过，货币政策收紧似乎未有打击A股，反而有资金密密买定持有A股的中资保险股，而且「沪港通」北向资金大幅增加。春节后A股或迎来一次小阳春，资金因而率先扫入保险股。
路透台北2月7日 - 台湾央行周二表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期2,377.5亿台币。
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