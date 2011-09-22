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市场报道 | 2011年 9月 22日 星期四 14:37 BJT

〔英国经济〕央行委员普森称,央行官员过度忧虑通胀预期--WSJ

路透伦敦9月22日电---英国央行货币政策委员会(MPC)委员普森周四在一篇报纸专访中表示,央行官员过度忧虑社会大众及市场会预期通货膨胀上升,他并称,对高物价的忧心不应该阻挠进一步宽松货币政策.

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