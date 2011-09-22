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市场报道 | 2011年 9月 22日 星期四 14:32 BJT

〔欧洲汇市〕瑞郎小跌,因有传言瑞士央行或调整欧元/瑞郎汇价目标

路透苏黎世9月22日电---瑞郎兑欧元周四走软,受瑞士央行或调整欧元/瑞郎汇价目标的可能性打压.

汇市有传言称,瑞士央行或在准备将欧元/瑞郎最低汇价从1.20调至1.25,令瑞郎兑欧元EURCHF=跌破1.22.瑞士央行拒绝置评.

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