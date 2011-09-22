〔日本个股〕KDDI正就在日本发售iPhone 5与苹果进行洽谈--消息

港报财经评论：A股节后好气色，金鸡一鸣内险升--信报2月7日
人民银行在春节前一周上调了MLF利率，在节后第一天又上调了OMO和SLF利率，虽然存贷款基准利率未变，但有分析认为政策利率上调，实际上已算是加息。不过，货币政策收紧似乎未有打击A股，反而有资金密密买定持有A股的中资保险股，而且「沪港通」北向资金大幅增加。春节后A股或迎来一次小阳春，资金因而率先扫入保险股。
路透东京9月22日电---知情人士向路透表示,日本移动通讯运营商KDDI(9433.T)正与苹果(AAPL.O)就在日本发售iPhone 5进行协商.
日经产业新闻此前曾报导,KDDI将于11月左右发售iPhone 5,令软银(9984.T)股价一度大挫12%.迄今为止,软银一直是iPhone在日本的独家供应商.(完)
--编译 梁睿雪;审校 王丽鑫
人民银行在春节前一周上调了MLF利率，在节后第一天又上调了OMO和SLF利率，虽然存贷款基准利率未变，但有分析认为政策利率上调，实际上已算是加息。不过，货币政策收紧似乎未有打击A股，反而有资金密密买定持有A股的中资保险股，而且「沪港通」北向资金大幅增加。春节后A股或迎来一次小阳春，资金因而率先扫入保险股。
路透台北2月7日 - 台湾央行周二表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期2,377.5亿台币。
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