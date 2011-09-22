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亚洲 | 2011年 9月 22日 星期四 14:45 BJT

〔日本个股〕KDDI正就在日本发售iPhone 5与苹果进行洽谈--消息

路透东京9月22日电---知情人士向路透表示,日本移动通讯运营商KDDI(9433.T)正与苹果(AAPL.O)就在日本发售iPhone 5进行协商.

日经产业新闻此前曾报导,KDDI将于11月左右发售iPhone 5,令软银(9984.T)股价一度大挫12%.迄今为止,软银一直是iPhone在日本的独家供应商.(完)

--编译 梁睿雪;审校 王丽鑫

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