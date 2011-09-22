中国国防部称美对台军售将损害中美两军关系

港报财经评论：A股节后好气色，金鸡一鸣内险升--信报2月7日
人民银行在春节前一周上调了MLF利率，在节后第一天又上调了OMO和SLF利率，虽然存贷款基准利率未变，但有分析认为政策利率上调，实际上已算是加息。不过，货币政策收紧似乎未有打击A股，反而有资金密密买定持有A股的中资保险股，而且「沪港通」北向资金大幅增加。春节后A股或迎来一次小阳春，资金因而率先扫入保险股。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京9月22日电---中国军方对美国政府宣布对台军售案表示极大愤慨，称此举将严重损害中美两国两军关系。
中国国防部发言人耿雁生表示：“中国军队对美方这种严重干涉中国内政、损害中国主权和国家安全利益的行径，表示极大愤慨，予以强烈谴责。”
国防部声明指出，美方宣布的大规模对台军售计划，将给两军开展正常交往制造严重障碍。
中国外交部亦对美国此举提出强烈抗议，警告称这将损害中美军事、安全等领域的交流合作。
美国政府周三通知国会，决定为台湾升级F-16A/B型战斗机，为F-16A/B型战斗机提供飞行训练及後勤支持，并出售F-16A/B、IDF、F-5E/F型战斗机和C-130H型运输机配件等，军售案总额58.52亿美元。（完）
--编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
人民银行在春节前一周上调了MLF利率，在节后第一天又上调了OMO和SLF利率，虽然存贷款基准利率未变，但有分析认为政策利率上调，实际上已算是加息。不过，货币政策收紧似乎未有打击A股，反而有资金密密买定持有A股的中资保险股，而且「沪港通」北向资金大幅增加。春节后A股或迎来一次小阳春，资金因而率先扫入保险股。
路透台北2月7日 - 台湾央行周二表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期2,377.5亿台币。
====================================================================