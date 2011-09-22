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市场报道 | 2011年 9月 22日 星期四 14:41 BJT

〔欧洲股市〕法国银行类股在法兰克福市场重挫

路透巴黎9月22日电---巴黎银行(BNPP.F)在法兰克福市场下跌4.8%.

法国兴业银行(SOGN.PA)下跌3.5%,法国农业信贷银行(Credit Agricole)(CAGR.PA)下跌3.9%.(完)

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