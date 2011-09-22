〔欧元债市〕30年期德债收益率创纪录新低,受较长期美债走势带动

香港个股：电盈3亿英镑出售英国宽频业务予长和子公司，获利13亿港元
路透香港2月7日 - 香港电讯业务营运商--电讯盈科 公布，以3亿英镑（约29.18亿港元）代价出售英国宽频业务予长和 旗下3英国，预计获利不少于13亿港元。
路透伦敦9月22日电---德国30年期公债收益率(殖利率)周四跌至纪录新低,跟随较长期美债价格涨势.美国联邦储备理事会(美联储,FED)宣布计划卖短债买长债,提振较长期美国公债价格上涨.
德国30年期公债收益率DE30YT=RR跌至2.538%,日内下跌逾8个基点,跌破2010年8月末所创的前次低位.(完)
--编译 王丽鑫;审校 隋芬
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路透香港2月7日 - 香港电讯业务营运商--电讯盈科 公布，以3亿英镑（约29.18亿港元）代价出售英国宽频业务予长和 旗下3英国，预计获利不少于13亿港元。
人民银行在春节前一周上调了MLF利率，在节后第一天又上调了OMO和SLF利率，虽然存贷款基准利率未变，但有分析认为政策利率上调，实际上已算是加息。不过，货币政策收紧似乎未有打击A股，反而有资金密密买定持有A股的中资保险股，而且「沪港通」北向资金大幅增加。春节后A股或迎来一次小阳春，资金因而率先扫入保险股。
路透台北2月7日 - 台湾央行周二表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期2,377.5亿台币。