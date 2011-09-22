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市场报道 | 2011年 9月 22日 星期四 14:52 BJT

〔欧元债市〕30年期德债收益率创纪录新低,受较长期美债走势带动

路透伦敦9月22日电---德国30年期公债收益率(殖利率)周四跌至纪录新低,跟随较长期美债价格涨势.美国联邦储备理事会(美联储,FED)宣布计划卖短债买长债,提振较长期美国公债价格上涨.

德国30年期公债收益率DE30YT=RR跌至2.538%,日内下跌逾8个基点,跌破2010年8月末所创的前次低位.(完)

--编译 王丽鑫;审校 隋芬

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伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

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台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

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