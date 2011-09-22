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亚洲 | 2011年 9月 22日 星期四 14:49 BJT

〔全球金市〕现货金下跌,因美元在美联储宣布新计划後上扬

路透新加坡9月22日电---现货金周四在亚洲市场下滑,受美元上扬所打压,昨日美联储(FED)宣布购买长期公债的计划,并给出黯淡的经济展望,金价应声挫跌超过1%.

美国央行警告称,经济面临很大的下行风险,将推出规模4,000亿美元的计划,通过卖出较短年期债券和买入较长年期债券,令较长期证券在其2.85万亿(兆)美元资产负债表中占据更大比重.[ID:nCN1981305]

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