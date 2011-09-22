〔全球金市〕现货金下跌,因美元在美联储宣布新计划後上扬

港报财经评论：A股节后好气色，金鸡一鸣内险升--信报2月7日
人民银行在春节前一周上调了MLF利率，在节后第一天又上调了OMO和SLF利率，虽然存贷款基准利率未变，但有分析认为政策利率上调，实际上已算是加息。不过，货币政策收紧似乎未有打击A股，反而有资金密密买定持有A股的中资保险股，而且「沪港通」北向资金大幅增加。春节后A股或迎来一次小阳春，资金因而率先扫入保险股。
路透新加坡9月22日电---现货金周四在亚洲市场下滑,受美元上扬所打压,昨日美联储(FED)宣布购买长期公债的计划,并给出黯淡的经济展望,金价应声挫跌超过1%.
美国央行警告称,经济面临很大的下行风险,将推出规模4,000亿美元的计划,通过卖出较短年期债券和买入较长年期债券,令较长期证券在其2.85万亿(兆)美元资产负债表中占据更大比重.[ID:nCN1981305]
人民银行在春节前一周上调了MLF利率，在节后第一天又上调了OMO和SLF利率，虽然存贷款基准利率未变，但有分析认为政策利率上调，实际上已算是加息。不过，货币政策收紧似乎未有打击A股，反而有资金密密买定持有A股的中资保险股，而且「沪港通」北向资金大幅增加。春节后A股或迎来一次小阳春，资金因而率先扫入保险股。
路透台北2月7日 - 台湾央行周二表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期2,377.5亿台币。
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