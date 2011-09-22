《外汇动态》欧洲开盘:美元全面走强,此前FED警告经济面临下行风险

港报财经评论：A股节后好气色，金鸡一鸣内险升--信报2月7日
人民银行在春节前一周上调了MLF利率，在节后第一天又上调了OMO和SLF利率，虽然存贷款基准利率未变，但有分析认为政策利率上调，实际上已算是加息。不过，货币政策收紧似乎未有打击A股，反而有资金密密买定持有A股的中资保险股，而且「沪港通」北向资金大幅增加。春节后A股或迎来一次小阳春，资金因而率先扫入保险股。
0648GMT---美元指数.DXY日内升近1%,报77.983,接近早盘所及七个月高位78.063,此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)对美国经济下行风险提出警告,引发全球股市大跌,令投资者出脱欧元、澳元、新西兰元等风险资产,而买入美元.
亚洲货币同样下跌,令亚洲当局抛售美元,买入本币.
美元全面走升,兑日圆JPY=升0.3%至76.72日圆.欧元兑美元EUR=跌0.2%,报1.3540美元,徘徊在1.3527美元的日低附近,距本月稍早所及的七个月低位不远.
若股市跌势蔓延到欧洲,则欧元可能遭遇更大卖压.除了任何引发希腊债务违约臆测的消息和评论,有关债务危机扩散到其他欧元区国家的风险也可能压低高风险货币.(完)
--编译 梁睿雪;审校 于春红
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人民银行在春节前一周上调了MLF利率，在节后第一天又上调了OMO和SLF利率，虽然存贷款基准利率未变，但有分析认为政策利率上调，实际上已算是加息。不过，货币政策收紧似乎未有打击A股，反而有资金密密买定持有A股的中资保险股，而且「沪港通」北向资金大幅增加。春节后A股或迎来一次小阳春，资金因而率先扫入保险股。
路透台北2月7日 - 台湾央行周二表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期2,377.5亿台币。
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