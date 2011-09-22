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亚洲 | 2011年 9月 22日 星期四 15:24 BJT

《外汇动态》欧洲开盘:美元全面走强,此前FED警告经济面临下行风险

0648GMT---美元指数.DXY日内升近1%,报77.983,接近早盘所及七个月高位78.063,此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)对美国经济下行风险提出警告,引发全球股市大跌,令投资者出脱欧元、澳元、新西兰元等风险资产,而买入美元.

亚洲货币同样下跌,令亚洲当局抛售美元,买入本币.

美元全面走升,兑日圆JPY=升0.3%至76.72日圆.欧元兑美元EUR=跌0.2%,报1.3540美元,徘徊在1.3527美元的日低附近,距本月稍早所及的七个月低位不远.

若股市跌势蔓延到欧洲,则欧元可能遭遇更大卖压.除了任何引发希腊债务违约臆测的消息和评论,有关债务危机扩散到其他欧元区国家的风险也可能压低高风险货币.(完)

--编译 梁睿雪;审校 于春红

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