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市场报道 | 2011年 9月 22日 星期四 15:11 BJT

〔欧洲热股〕法国银行股开盘重挫,此前报导称卡塔尔有意入股

路透巴黎9月22日电---法国银行股周四在巴黎市场开低,此前有报导称卡塔尔考虑入股法国的银行:

* 法国巴黎银行(BNPP.F)下跌4%

* 法国农业信贷银行(CAGR.PA)下跌2.9%

* 法国兴业银行(SOGN.PA)下跌4.2%

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