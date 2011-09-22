版本:
中国
市场报道 | 2011年 9月 22日 星期四 15:25 BJT

〔国际油市〕原油价格下跌2美元,受经济疑虑与美元走强影响

路透伦敦9月22日电---美国原油期货CLc1周四下滑2美元至每桶83.92美元,布兰特原油期货LCOc1亦跌2美元至每桶108.36美元,因市场担心美国联邦储备理事会(美联储,FED)宣布的措施不足以提振经济成长.(完)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐